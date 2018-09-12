Dövizle kira dönemine son! İşte ayrıntılar

Daha önce Bakan Albayrak'ın açıkladığı, AVM’lerde gayrimenkullerde dövizle kira döneminin kapanması için teklif hazırlanması önerisi Meclis'e sunulacak.

Güncellenme 12 Eylül 2018 17:18

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.50'de başladı. Toplantıda daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da gündeme getirdiği dövizle kira konusu ele alındı.

Dövizle kira dönemine son

Buna göre Başkan Erdoğan, AK Parti’ye verdiği talimatta AVM’lerde gayrimenkullerde dövizle kira döneminin kapanması için teklif hazırlanmasını istedi.

Bakan Albayrak ne demişti?

Bakan Albayrak, bu konuda şu anda çok yoğun bir çalışma başladığını, AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını, işte burada hassas bir nokta olduğunu, bir kısım kredi döviz riski bununla ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalıştığını, bunu en kısa sürede Meclis'e getireceklerini, bu konuyla ilgili toplumda da ciddi talepler olduğunu, şu an detaylarının ve hukuki süreçlerinin çalışıldığını söylemişti.