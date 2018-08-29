Dövizle alım satım durdurulacak mı? Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, AVM dükkanlarında ve gayrimenkulde dövizle kira ve satışı önlemek için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 11:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM dükkanlarında ve gayrimenkulde dövizle kira ve satışı önlemek için çalışma başlattıklarını, bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep olduğunu, en kısa sürede Meclis'e getirileceğini söyledi.

Gayrimenkul satışında dövizli satışa son

Bakan Albayrak, çok yoğun bir çalışma başlattıklarını, AVM dükkanlarında, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını, bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalıştıklarını, bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep olduğunu, en kısa sürede Meclis'e gelmesi için çalışacaklarını, detayların ve hukuki süreçlerin üzerinde çalışıldığını belirtti.

Bayram’da ekonomik bir saldırı olmadı

Bayramda uluslararası piyasaların açık olduğunu belirten Bakan Albayrak, herhangi operasyonel bir saldırı yaşanmadığını, bu süreçlerin herkese çok şey öğrettiğini, ekonomide artık tüm kurumların piyasalar ile sürekli teyakkuzda olunması gereken bir döneme girdiklerini, reflekslerin güçlü olması gerektiğini söyledi.

Bu süreçten farklı dersler çıkarıldı

Bakan Albayrak, bu süreçlerden çok farklı dersler çıkardıklarını, süreci, Türkiye ekonomisinin, finansal mimarisinin, sisteminin değişimi ve dönüşümü için, çok daha güçlü bir yapıya kavuşması için fırsat gördüklerini belirtti.

Her gün yeni bir ekonomik adım atılacak

Ekonomik sürecin daha farklı ve yeni adımları atarak yönetileceğini belirten Bakan Albayrak, her gün yeni bir adım atılacağını, yeni bir mimari inşa ettiklerini, Türkiye'nin ekonomisinin ve finansal sistemiyle ilgili büyük bir risk görmediklerini, ekonominin temellerinin sağlam olduğunu, önemli olanın küresel sınamalara karşı eksikleri gidermek olduğunu, küresel süreçte yaşanan gelişmelerin fırsat olarak değerlendirmeyi amaçladığını, Eylül'de görüşmeler olduğunu, dünyanın dört bir tarafıyla, Fransa'dan Almanya'ya, Rusya'dan Çin'e, Katar'dan İngiltere'ye kadar çok geniş yelpazede görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Bazı ülkelerle anlaşma imzalandı

Bakan Albayrak, bazı ülkelerle anlaşmalar imzalandığını, portföy ve kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini bazı ülkelerle de anlaşmalar imzaladıklarını, bir kısmının devreye gireceğini, Katar'la ilgili bu hafta farklı girişlerin başladığını, portföy ve kaynak çeşitliliğini daha da geliştireceklerini belirtti.

Yaşanan süreç siyasi

6 bin 100 yabancı yatırımcının katıldığı telekonferansın dünyada yapılmış en yoğun katılımlı telekonferanslardan biri olduğunu belirten Bakan Albayrak, Türkiye'de bu iktidar elinde 5 yıllık güçlü bir yetkiyle Türkiye'yi 2023'e, 100'üncü yıla taşıyacağını, Türkiye trenini kaçıranların kaybedeceğini, Türkiye'ye karşı topyekun bir saldırı olmasına rağmen ters teptiğini, yaşanan sürecin tamamen siyasi olduğunu söyledi.

Dolar cezalandırma amacı olarak kullanıldı

Bakan Albayrak, doların küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıktığını, güvenilir liman diye on yıllardır dünyaya pazarlanılan bir para birimini siyasi saikle bir veya birden fazla farklı ülkeler veya farklı ekonomiler için cezalandırma aracına dönüştürdüklerini belirtti.

Türkiye ekonomisi altın yumurtlayan tavuk

Türkiye'nin reel ekonomisinin altın yumurtlayan tavuk olduğunu, kimsenin bunu kesmesine izin vermeyeceklerini, zarar vermeye çalışanların da karşısında kendisini bulacağını söyledi.