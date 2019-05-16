Döviz spekülasyonlarına kötü haber! Vergi geldi

Spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasının önüne geçmek amacıyla vergi gelirleri artırıldı.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 11:01

Ülkenin ekonomisini zora sokmak için döviz alım satımı yapılmasının önüne geçmek ve vergi gelirlerini artırmak amacıyla daha önceden de uygulanan vergi, yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden, binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilecek.

Daha önce de vardı

Bu düzenleme yeni bir vergi düzenlemesi olmamakla birlikte, var olan ve daha önce Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0,1’den yüzde 0’a çekilen oran yeniden yüzde 0,1'e çıkarıldı.

Spekülasyonların önüne geçilecek

Burada temel olarak spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmenin ve vergi gelirlerini artırmanın amaçlandığı öğrenildi.