Döviz kurları neden dalgalı? Merkez Bankası'ndan açıklama

Merkez Bankası, son ayların en düşün seviyesin gördükten sonra tekrar yükselişe geçen döviz kurları hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 11:09

ABD ile yaşanan gerilim sonrası yükselen dolar son günlerde büyük düşüş yaşadı ama dalgalanma devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Bankası dalgalanmayı, “Spekülatif davranışlar sonucu kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları” şeklinde tanımadı.

Son ayların en düşün seviyesini görmüştü

Dolar, son günlerde 5,13 seviyesine kadar gerilemiş, son ayların en düşün seviyesini görmüştü. Fakat, bugün 5,43 seviyesine kadar yükseldi.

Doğrudan müdahale edilebilecek

Merkez Bankası bu kapsamda yaptığı açıklamada, "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir" dedi.

Bankalara likidite imkanı sağlanacak

2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda eldeki politika araçlarının en iyi şekilde kullanılacağı ifade edilen açıklamada, döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edileceği, Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."