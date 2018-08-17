Döviz bozdurana beyaz eşya hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına tam destek veren Türk halkı, fedakarlık yapmaya devam ediyor.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan Dolar, Altın ve Euro bozdurma kampanyasına Türk halkı büyük bir gayretle destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Antalya Manavgat’ta, mobilya ve beyaz eşya ticareti yapan Mustafa Gayretli isimli bir vatandaş, bin dolar bozdurana mutfak robotu, 2 bin 500 dolar bozdurana ütü ve 5 bin dolar bozdurana elektrikli süpürge hediye ediyor.

Bu kampanyayı döviz kurundaki dalgalanmaya tepki olarak başlattıklarını ifade eden Gayretli, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz’daki FETÖ'nün darbe girişimiyle dize getirilemeyen ülkenin dolarla dize getirilmeye çalışıldığını, bu ülkenin ve bu milletin bunlara asla pabuç bırakmayacağını, Türk milletini hiç kimsenin dize getiremeyeceğini, ülkenin dış güçler tarafından ekonomik kıskaca alınmaya çalışıldığını, güçlerinin yettiği derecede, güçleri ölçeğinde bir katkıda bulunmak istediklerini, Dolar bozdurup makbuzunu getirenlere hediyelerini verdiklerini, bu kampanyanın bayram sonuna kadar devam edeceğini belirtti.