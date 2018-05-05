Dörtlü ittifakın adı belli oldu

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ittifakın adı belli oldu.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 13:12

CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu ittifakın adı belli oldu. “Parlamenter sistem" etrafında bir araya gelecek dört parti bugün ittifakın protokol metni 15.00’te YSK’ya verecek. Protokol metni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafından imzalandı.

Resmi açıklama yapılacak

Bahsi geçen protokol bugün saat 15.00'te dört partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından YSK’ya teslim edilecek. İttifakı oluşturan partilerin liderleri ise ileri bir tarihte resmi bir açıklama yapacak.

İttifakta hangi parti nasıl yer alacak?

İttifakta CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi kendi kurumsal kimlikleri ile yer alacağı, Demokrat Parti'nin ise seçimlere İyi Parti listesinden gireceği belirtildi. İttifakta kurumsal kimliği ile yar alacak olan Saadet Partisi'ndeki bazı isimler ise CHP ve İyi Parti listelerinden seçimlere gireceği belirtildi.

İttifakın ismi ne?

Dört partinin oluşturduğu birlikteliğin adı ise "Millet İttifakı" şeklinde oldu.