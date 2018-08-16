Dört Süper Lig takımı, kanallarını kapatıyor

Süper Lig'de mücadele eden dört takım, televizyon kanallarını kapatma kararı aldı.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 17:42

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un kulübe bağlı kanallarını kapatma konusunda uzlaşma sağladıkları belirtildi.

Alınan bu kararı, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Süper Lig’de mücadele eden dört takımın da özel televizyon kanalları bulunuyor.

Bütçe altyapı ve dijital medyaya aktarılacak

Goal’in haberine göre, Türkiye'nin ve kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle bu dört kulüp aralarında anlaşarak kanalları kapatma kararı aldı. Kulüplerin bu sayede televizyon kanallarına harcanan bütçeyi altyapı harcamalarına kaydıracağı, televizyon kanalları yerine de dijital medyada boy gösterecekleri belirtildi.