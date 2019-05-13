Dört partinin adayı İmamoğlu lehine çekildi! Saadet'in kararı merak konusu...

Ekrem İmamoğlu lehine 4 ay çekilirken Saadet Partisi'nin vereceği karar merak konusu oldu.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 09:31

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası AK Parti ve CHP’nin dışındaki partilerin adayları bir bir yarıştan çekildiklerini duyurdu. DSP’de dahil 31 Mart’ta seçime giren partiler seçimlerden çekilme kararı alırken Saadet Partisi’nin adımı hala netleşmedi.

Hangi partilerin adayları çekildi?

Seçimlerde Ekrem İmamoğlu lehine çekilen parti ve adayları şu şekilde: DSP’den Muammer Aydın, TKP’den Zehra Güner Karaoğlu, EHP’nin desteği ile bağımsız aday olan Özge Akman ve bağımsız adan Aysel Tekerek.

Böylece, 45 bin 259 seçmenin desteğini alan 4 aday İmamoğlu lehine yarıştan çekilmiş oldu.

Saadet Partisi’nin kararı ne oldu?

Bu açıklamaların ardından şimdi gözler Saadet Partisi'nde. Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar 103 bin oy almıştı.

Dört aday İmamoğlu lehine çekildi

Saadet Partisi adayını çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı. Dün Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan sonuç kamuoyuna açıklacak.