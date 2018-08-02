Dört partiden ABD'ye ortak tepki

ABD'nin iki bakana yönelik aldığı yaptırım kararına Meclis'teki dört parti tepki gösterdi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 09:35

TBMM’deki dört siyasi parti, ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye aleyhinde aldığı yaptırım kararı hakkında ortak açıklama yaptı.

Dört partiden ortak açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun imzaları ile yayımlanan ortak açıklamada, ABD'nin tehditlerine halkın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' dediklerini ifade ettiler.

İki bakana yönelik karara tepki

Açıklamada, ABD yönetiminin uzun süredir Türkiye’ye yönelik dostluk, müttefiklik, ortak NATO üyeliği bakımından kabul edilemez tutumlar sergilediğini, Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyduğu yaptırım kararının şiddetle protesto ettiklerini belirttiler.

FETÖ vurgusu

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş suçlusu Fetullah Gülen’in uzun yıllardan bu yana ABD'de oturmakta olduğu hatırlatılan açıklamada, iadesine ilişkin hukuk temelindeki her türlü girişim adeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir sonuç doğurmadığı, ABD’nin sınır komşusu olan Suriye'de Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir ve bunların Türkiye için taşıdığı tehdit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi adeta bile isteye bu politikaya yatırım yapmaya devam ettiği, öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkar bir şekilde gündeme taşındığı görüldüğü ifade edildi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları'nın eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."