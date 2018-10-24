Dört parti emeklilikte yaşa takılanlar için birleşti

İyi Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verdiği önerge MHP'nin de destek oyları ile kabul edildi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 16:30

Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli bir haber geldi. İyi Parti’nin verdiği “TBMM’de Araştırma Komisyonu Kurulsun” önergesi MHP’nin de destek oyları ile kabul edildi. İyi Parti’nin bu önergesini CHP ile HDP de destekledi.

AK Parti reddetti

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'e sunduğu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi AK Parti'nin ret oylarına karşın İyi Parti, CHP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi. Teklif TBMM Genel Kurulu'da görüşülecek.