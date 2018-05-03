Dört parti bugün resmi açıklama yapacaktı! Ertelendi

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak hakkında yapacağı açıklamanın hafta sonuna kaldığı belirtildi.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 10:22

Sıfır baraj ittifakı projesi ile bir araya gelen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin hedefinde Meclis'te daha fazla sandalye elde etmek amacıyla aynı ittifakta birleşmek. İttifak için bugün protokol imzalanıp açıklama yapılacağı belirtilmişti ama iddiaya göre açıklama hafta sonuna kaldı.

AK Parti ve MHP, 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almıştı. Erken seçim kararı sonra muhalefet partileri de ittifak için arayışa girmişti.

Dört partinin ittifakta birleştiği belirtilmişti ama CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

Reuters'ın haberine göre CHP'li bir yetkili, konuyla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklamasının Cumartesi gerçekleşecek toplantı sonrasında yapılacağını belirtti.