Dört akademisyeni öldüren zanlı tutuklandı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi katliam yapan araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklandı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 23:20

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde katliam yapan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tutuklandı. Dün silahla gittiği Eğitim Fakültesi binasında Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen Bayar ve eski eşi Saadet Aylin B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eşi serbest kaldı

Emniyetteki sorgusu bittikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan Bayar tutuklandı, eski eşi Saadet Aylin B. adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

4 akademisyen öldü

Volkan Bayar dün, ESOGÜ'de Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla öldürmüş, olayın ardından zanlı ve aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı.

Hakkında idari soruşturma başlatılmış

Zanlı Volkan Bayar hakkında, ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.