Dört aday, ilk günde kaç imza topladı?

24 Haziran seçimleri için 100 bin imza toplamaya çalışan adayların ilk günde aldığı imza sayıları belli oldu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 17:22

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama başvuruları dün YSK tarafından kabul edilmişti. İlk gün itibarıyla bu adayların kaç imza topladıkları ortaya çıktı.

İmza işlemleri kaç gün sürecek?

Türkiye çapında 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri bugün resmen başladı. Vatandaşlar bu kapsamda, en yakın seçim kuruluna giderek Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri adayları için imza veriyor. Bu sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan imza işlemleri 9 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Öte yandan dört parti liderinin de bugün saat 17.00'ye kadar topladığı imzala sayılarına ulaşıldı.

Akşener 100 bin imzayı geçti

Gerçek Gündem'in haberine göre, İyi Parti Lideri Akşener 108098 imza alarak 100 bin imza barajını ilk günde geçmiş oldu. Bu kapsamda bu barajı aşan ilk lider olma rekorunu da aldı.

Diğer adaylar kaç imza aldı

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu 25028, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 10354, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 157 imza aldı.