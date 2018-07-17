Dondurmayı sakın böyle yemeyin!

Uzmanlar mide ve bağırsak sağlığı için dondurma tüketiminde yeme şeklinin büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 09:38

Dondurmayı büyük parçalar halinde ısırarak yutmak mide bağırsak sistemini olumsuz yönde etkileyerek o bölgelerde tahrişin olmasına neden olup mide kramplarına sebebiyet vermekte.

Özellikle yaz ayların bir numaralı serinletici etkiye sahip gıdası dondurma, şeker, süt ve salep içeriği bakımından süt içmeyen çocuklar için bile büyük bir kalsiyum kaynağı. Vücut için kalsiyum ve mineral açısından büyük bir değer sağlayan dondurma, uygun besin değerlerini vücuda alması için doğal süt, şeker ve gerçek meyvelerden yapılmış olması gerekiyor.

Uzmanları dondurmayı yerken dikkat etmek gerektiğini ifade ediyor ve büyük parçaları yutarak yemek yerine dondurmayı önce ağızda eriterek tüketmek gerektiğini ifade ediyor. Aksi takdirde yutarak yemek mide bağırsak sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Yüksek besin değeri

Dondurma doğal içeriklerle hazırlandığı takdirde son derece sağlıklı bir besindir. Özellikle süt ve süt ürünleri tüketmeyen çocuklar için önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Tüm bunların yanı sıra fosfat, A, B ve D vitaminleri açısından da oldukça zengindir.

Dondurma eğer herhangi bir aroma tercih edilmeden süt, şeker ve salep ile üretilirse yaklaşık dörtte bir oranında karbonhidrattan oluşur, yüzde on gibi bir oranı ise protein ve yağdan meydana gelmiş olur. Bu şekilde üretilen dondurmanın 100 gramı ortalama 170 ile 180 kalori arasındadır. Çocuklar ve yetişkinlerde güvenle tüketebilir. Ancak kalori oranı göz önüne alındığında kilo kontrolü yapmak isteyen bireylerin dikkatli olarak tüketmesinde fayda vardır.

Dondurma tercih ederken özellik doğal ürünlerden yapılmış dondurmalar tercih edilmelidir. Renklendirici ve yapay tatlandırıcı ile yapılan dondurmalardan uzak durmak gerekir. Aynı zamanda dondurmayı büyük lokmalar halinde yüksek vücutta enfeksiyon oluşmasının da riskini artırmaktadır.