Dondurmanın o kadar da masum olmadığını biliyor musunuz?

Pek çok kimse tarafında masum olarak görülen dondurmanın aslında sanıldığı gibi masum olmadığını biliyor muydunuz?

Güncellenme 21 Mayıs 2018 11:56

Uzmanlar, vitamin ve mineraller açısından zengin olan dondurmanın tüketiminin sınırlı ve kontrollü olması gerektiğini vurguluyor. Yaz aylarında özellikle sıklıkla tercih edilen dondurmanın tüketiminde dikkatli olmak gerekiyor çünkü dondurmanın külahından, dondurmasına kadar bir kalori deposudur.

Gerçek dondurma nasıldır

Gerçek dondurmanın aslında süt, salep ve şeker üçlüsü ile yapılan bir sütlü tatlı olduğu bilinmektedir. İçerisine meyve eklenerek de bu tatlı zenginleştirilebilir. Sade dondurmanın kalorisinin çikolatalı, karamelli ve krokanlılara oranla daha azdır. Sade bir top dondurmanın üzerine eklenecek çikolata, fıstık ve şekerlemelerle kalorisini artırdığınızı gözden kaçırmamanız gerekmektedir. Gözden kaçan en büyük hata ise dondurmanın külahının önemsenmemesidir. Her ne kadar önemsenmese de aslında bir külah bir dilim ekmeğe eşittir.

İyi bir alternatiftir

Dondurma süt ve süt grupları içerisine yer alan protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E vitaminleri ile birlikte kalsiyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin olması hem yetişkinler hem de çocuklar için dengeli beslendiği takdirde son derece iyi bir alternatif olarak görülebilir.

Diğer tatlı grupları ile karşılattırıldığı zaman dondurmanın gerçekten son derece daha iyi bir alternatif ve kalori bakımından daha masum bir tatlı olduğunu unutmamak gerekir.

Sütlü dondurmanın kalorisine bakıldığı takdirde 100 gram sade dondurma 190 kalori yapmaktadır. Külahla beraber tercih edildiğinde ise bu oran 20 kalori birden artmaktadır. Kilo kontrolü yapan kişilerin tercihi light ürünlerle yapılmış dondurmalar olmalıdır. Ancak light dondurma olarak görülen ve bir dondurmayı masum görüp üzerine tatlandırıcılar, karamel veya çikolata ile zenginleştirirseniz light dondurmanın da kalori miktarını artırmış olursunuz.

Dondurma alırken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise sağlık ve hijyen koşullarına göre üretilmiş olup olmamasıdır. Dondurmayı süt ile karıştırmamak gerekir çünkü dondurma süte oranla karbonhidrat ve yağ bakımından daha zengindir. Ancak yoğun süt içeriği nedeniyle dondurma çocukların büyümesi açısından son derece önemlidir. Tüm bunlara bakılarak çocukların kalsiyum ihtiyaçlarını yaz aylarında dondurmadan karşıları noktasında yardımcı olunabilir.