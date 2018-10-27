Donarak şehit düşen askerlere veda!

Tunceli'de donarak şehit düşen iki jandarma özel harekatçı, askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

Güncellenme 27 Ekim 2018 13:18

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel'in (23) cenazaleri, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mersin'e gönderildi.

Cenazeye kimler katıldı?

Şehit jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.

Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişleri okundu ardından dua edildi.