Donald Trump eşinden ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile karısı Vanessa, 12 yıllık evliliklerini noktaladı.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 16:40

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan ve sevgilisi olduğu ortaya çıkan Donald Trump ile Vanessa Trump, resmen boşandı.

Sert bakışlar attı

Çiftin boşandıktan sonra mahkemedeki görüntüleri dünya basınının gündemine oturdu. İkili mahkemeye birlikte geldi ve basının önünde yürürken sert bakışlar attı.

12 yıllık evlilik bitti

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile karısı Vanessa, resmen boşandı. 12 yıllık evlilik böyle bitti. Vanessa, medyada neredeyse görünmemeyi tercih eden bir isimdi.

Vanessa neşeliydi

New York'taki mahkeme salonunda ise, etrafa tedirgin bakışlar attı. Yargıcın boşadığı çiftin beş çocuğu bulunuyordu. Çocukların velayeti birkaç hafta içinde netlik kazanacak. Vanessa, mahkeme salonundan ayrılırken hayli neşeliydi.