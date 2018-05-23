Doların artışının perde arkasında ne var?

Son günlerde agrasif bir durum gösteren dolardaki artışın sebebinin Japon yatırımcılar olduğu iddia edildi.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 11:33

Dolar hız kesmeden yükselişine devam ederken, kur Asya piyasalarından gelen satış baskısıyla gece yarısı 4.80 seviyesini aştı. Son olarak ise dolar 4,91 oldu. Bloomberg'in haberine göre, bugünkü artışın sebebi Japon yatırımcılar.

BBC Türkçe'nin haberine göre ise Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4.82 seviyesinin üzerine çıktı.

Bloomberg, Japon yatırımcıların kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yöneldiğini belirtirken, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktardı.

Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisinin ekonomik temellerden daha önemli olduğunu, yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de gözardı etmediklerini söyledi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 14 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL'nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323.537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017'den bu yana yüzde 21 artış göstermişti. Ancak TL 'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl yüzde 25'i aşmış durumda. Türk Lirası, Arjantin Pesosu'nun ardından ABD Doları'na karşı en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Bloomberg'e konuşan Avustralya Milletler Topluluğu Bankası'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, dış finansman ihtiyacı bakımından kazanan ve kaybeden ülkeleri seçiyor. Türkiye bu konuda kırılgan ekonomiler arasında" diyor.