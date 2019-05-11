Dolara Merkez Bankası müdahalesi! İşte son durum...
Son günlerin en yüksek seviyesine ulaşan dolar, Merkez Bankası'nın da müdahalesi ile inişe geçti.
Eylül ayından bu yana 6.24’le en yüksek seviyesine ulaşan dolar, akşam 20.00 sıralarında 5.97 TL’ye kadar geriledi. Dolar bu gerileme ile birlikte haftayı 6 TL ile kapatmış oldu.
Dün gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi. İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Üst üste üç hamle yaptı
Merkez Bankası, dolar/TL’deki yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaptı.
Kamu bankaları 1 milyar dolar sattı iddiası
Kurun likit Asya piyasasında bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu iddia edildi.