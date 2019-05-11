Dolara Merkez Bankası müdahalesi! İşte son durum...

Son günlerin en yüksek seviyesine ulaşan dolar, Merkez Bankası'nın da müdahalesi ile inişe geçti.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 11:53

Eylül ayından bu yana 6.24’le en yüksek seviyesine ulaşan dolar, akşam 20.00 sıralarında 5.97 TL’ye kadar geriledi. Dolar bu gerileme ile birlikte haftayı 6 TL ile kapatmış oldu.

Dün gün içinde 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, 6 lira seviyesinin altına indi. İstanbul’da yenilenmesine karar verilen yerel seçimlerden bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen dolar/TL kuru, önceki gün 6.24’le Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Üst üste üç hamle yaptı

Merkez Bankası, dolar/TL’deki yükselişin önüne geçmek için üst üste 3 hamle yaptı.

Kamu bankaları 1 milyar dolar sattı iddiası

Kurun likit Asya piyasasında bu seviyelere kadar gerilemesini sağlayan asıl adımın kamu bankalarının 1 milyar dolar satması olduğu iddia edildi.