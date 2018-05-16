Dolar yeniden yükselişte!

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklaması sonrası dolar 4,50 liraya yükseldi.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 13:12

Dolar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumsuz açıklamalarla dün 4,46 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken yeni güne de aynı seviyeden başladı. Dolar, ilerleyen saatlerde 4,50 lira ile yeni tarihi rekor düzeye çıkarken euro da yeniden 5,32 lirayı aştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklaması etkili oldu

Kredi derecelendirme şirketi Moody's'in yatırımcı hizmetleri birimi Moody's Investor Service, dün yayınladığı "Bankacılık Sistemi Görünümü – Türkiye'nin finansman ve varlık kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri görünümü negatif yapmamıza yol açtı" başlıklı raporda, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkisiz para politikaları, para birimindeki değer kaybı ve yüksek işsizlik gibi etkenlerin birleşimi nedeniyle finansman ve varlık kalitesindeki görünümün negatif olduğu vurgulandı.