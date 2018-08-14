Dolar arttıkça Google'da herkes bu kelimeyi aradı!

Döviz kurlarındaki hareketlilik insanların bilinç altına da yansıdı. Bu ay Google'da en fazla “Rüyada dolar görmek” kelimesi arandı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 12:46

Dolar ve Euro’daki dalgalanma Türk insanının rüyalarına da girmeye başladı. Google Türkiye’de son zamanlarda en fazla arama “Rüyada dolar görmek” hakkında oldu. Bu ay başına göre iki kat artan bu arama, geçtiğimiz aya kıyasla ise dört kat arttı.

2004’ten bu yana en popüler zamanını yaşıyor

Habertürk'ün haberine göre, ekonomideki dalgalanma Türk insanının bilinç altına da yansıdı. Google Arama Trendleri'nde “Rüyada dolar görmek” kelimesi 2004’ten bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

100 değerine ulaştı

Genel olarak gündemdeki gelişmelerin yansıması olan arama trendlerinde, Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı “Rüyada dolar görmek” aramaları dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç günde, ilk 100 değerine çıktı.

Ağustos’ta zirveyi gördü

Google’da 2004’ten bu yana yapılan “Rüyada dolar görmek” kelimesindeki arama Ağustos’ta zirveye çıktı.

En fazla arayan il Sivas

Ay başına göre iki katına çıkan arama, Temmuz ayına göre tam dört kat artarken, son üç ay içinde “Rüyada dolar görmek” terimini en yoğun arayan şehrin Sivas olduğu belirtildi.

Cevabı ne?

Ekonomik ve siyasi gündemin internet ortamına yansıması olan “Rüyada dolar görmek ne anlama gelir?” kelimesinin tabisi ise, “Rüya sahibi maddi şeylere sahip olacak” şekilde.