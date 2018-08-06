Dokuz binbaşına FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ikisi aktif görevde, dokuz binbaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 10:36

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon soruşturması kapsamında dokuz binbaşı hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen iki şahsın aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

9 binbaşı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon, büfe telefonu yoluyla iletişime geçtiği öne sürülen dokuz binbaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ’nün para kasası da yakalandı

Öte yandan, Gaziantep’te FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Şanlıurfa yapılanmasının "para kasası" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Kavunluk Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa’daki FETÖ soruşturmasında aranan ve örgütün para kasası olduğu belirtilen C.Y. gözaltına alındı. "Kasten yaralama" suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen C.Y, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bursa’da FETÖ’cü polislere operasyon

Bursa’da FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı. İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.