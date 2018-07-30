Doktorlara şiddet böyle önlenecek!

Sağlık sektöründe artan şiddet olayları sonrası jandarma da polisle birlikte hastanede görev yapacak.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 11:15

Hastanelerde yaşanan şiddet olayları sonrası bu tip olayların önlenmesi için bazı önlemler alınmaya başlandı. Bundan sonra kamu hastanelerinde polislerin yanı sıra jandarma da görev yapacak. Samsun'da 3 gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlardan da tam destek geldi.

Jandarma da yer alacak

İHA’nın haberine göre, son zamanlarda hastanelerde yaşanan şiddet ve saldırı vakıalarının önlenmesi için bazı önemlerin alınması için harekete geçildi. Sağlık Sendikaları ve Tabip Odaları sağlıkta şiddetin önlenmesi için bir an önce gerekli cezai müeyyide ve gerekli tedbirlerin alınmasını talip ederken, artık kamu hastanelerinde görevli hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görevlendirildi.

Vatandaştan tam destek

Samsun’da üç gün önce başlayan uygulamaya vatandaşlardan tam destek geldi. Ayrıca vatandaşlar bu uygulamanın faydalı olacağına inanıyor. Hastane polislerinin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er görev yapıyor.

24 saat görev yapacaklar

Çıkması muhtemel şiddet olayları sorasında polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat kamu hastanelerinde görev yapmaya başladı.