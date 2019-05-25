Doktorlar için yeni askerlik sistemi düzenlemesi!

Sağlık Bakanı Koca, yeni askerlik sisteminde doktorların temel eğitimden sonra bakanlık emrine verileceğini söyledi.

Güncellenme 25 Mayıs 2019 12:21

Bu hafta yeni askerlik sistemi TBMM’ye sunuldu. Buna göre askerlik süresi kısaldı, bedelli ücretleri değişti ve birçok konuda farklı bir yapılanma ortaya çıktı.

Zorunlu askerlik 12 aydan 6 aya düşürülürken, bedelli hem kalıcı hale getirildi hem de ücreti daha da artırıldı.

Yeni sistem her ne kadar Meclis’e sunulmuş olsa da son halini almış değil. Buna göre doktorlar için yeni bir düzenleme yapılacağı belirtildi.

Temel eğitim sonrası sağlık bakanlığı emrinde olacaklar

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Belirlenen yerlerde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini tamamlamış sayılacak" ifadelerini kullandı.

İki bakanlık ortaklaşa çalışacaklar

Sağlık Bakanı Koca, "Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor" şeklinde konuştu.