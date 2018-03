Doktor, yaptığı bu hareketle tıp tarihine geçti!

Bursa'da görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice'nin kalbinden bıçak yarası alan hastayı kurtarma çabası tarihe geçti.

Bursa'da Hüseyin Yenice adlı Acil Tıp Uzmanı hastaneye kalbinin altına bıçak yarası ile gelen bir hastayı olağanüstü çabalarla kurtardı. Ameliyathaneye gidene kadar sedyenin üzerinde kalp masajı yapan Yenice, bu şekilde hastayı hayatta tutmayı başardı. Olay anı an be an kameralara yansırken Yenice'yi o şekilde görenler "kahraman doktor" yorumları yaptı.

Salı günü Bursa'da meydana gelen olayda, kalbinin altından bıçakla yaralanan 32 yaşındaki bir kişi, acil servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan kişinin ameliyathaneye geçene kadar kalbi durma noıktasına geldi. Bu durumu fark eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, sedyenin üzerine çıktı ve ameliyathaneye gidene kadar hastaya kalp masajı uyguladı. Bu sayede hastayı hayatta tutan kahraman doktorun görüntüleri kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Acil Tıp Uzmanı Yenice, hastanın hayati tehlikeyi atlattığını, hastanın Acil Servise 10.20'de geldiğini, geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu, kalbinin hemen altında iki bıçak yarasının olduğunu, durumun kötü olmasından dolayı ilk tedaviden sonra ilgili hekimliği aradığın söyledi.

Olay anında sedyeye çıktığı hatırlamadığını belirten Yenice, "Sedyeye çıktığım anı hatırlamıyorum. Çünkü hastanın beyninin ve vital organlarının sürmesini istiyorduk. Kalp masajının da en hızlı o şekilde olacağını düşünerek sedyeye çıktım. 3-4 dakikada ameliyathaneye vardık. Eğer çıkmamış olsaydım belki hastayı yine kaybetmezdik ama efektif olarak kalp masajını en uygun şeklini yapmış olduk" dedi.