Doğuş Yayın Grubu kanallarını BİM'e mi satıyor?

Doğuş Yayın Grubu'nun Star TV, NTV ve Kral TV'yi satacağı iddialarına BİM'den açıklama geldi.

Güncellenme 01 Haziran 2018 11:20

Doğuş Grubu'nun Star TV ve elinde bulunan diğer kanallar NTV, Kral TV'nin BİM' satılacağı iddia edildi. İddiaya göre, Doğuş Grubu'nun da anlaşmanın imzalanması öncesi 8 Haziran tarihi itibariyle tüm programlar geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracak ve anlaşma gereği, kanallar sorunsuz olarak BİM'e teslim edilecek.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar sonrası BİM Şirketler Grubu açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Grubuna ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anılan TV kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.