Doğuş Grubu artık Fenerbahçe'ye sponsor olmayacak!

Bir süre önce bankalara olan borcunu yapılandırdığı iddia edilen Doğuş Grubu'nun Fenerbahçe sponsorluğundan da çekileceği belirtildi.

Güncellenme 10 Nisan 2018 17:22

Son günlerde borçlarını yapılandırdığı iddiası ile gündeme gelen Doğuş Holding bu kez de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sponsporluğundan çekileceği iddia edildi.

Şahenk durumu Yıldırım’a iletti

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in durumu Fenerbahçe'nin Başkanı Aziz Yıldırım'a ilettiği ve herhangi bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı belirtildi.

Haberler ekonomi dünyasını etkiledi

Dünya Gazetesi'nde yer alan haberde, son günlerde Doğuş Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile ilgili arka arkaya kredi borçları ve portföy optimizasyonuyla ilgili haberler basında yer aldığı, Doğuş Grubu'nun borçlarını yapılandırmak istediğine ilişkin haberlerin ekonomi dünyasını da etkilediği belirtildi.

Şahenk kulübe gönülden bağlıydı

Doğuş Grubu'nun 2 milyar dolarlık bir borcu olduğu ve bunun için bankalarla masaya oturup bunu yapılandırdığı iş ve spor dünyasını derinden sarsmıştı. Koyu bir Fenerbahçeli olan Şahenk'in kulüple önemli bir iş birliği söz konusuydu.

Geçen yıl sporsor olmuştu

Doğuş Grubu, Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Basketbol Takımı ile geçen yıl, Haziran ayında önemli bir anlaşmaya imza attı. Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalayan Doğuş Grubu, her sezon için 15 milyon euro civarında finansman sağlayacak.

Takımının adı Fenerbahçe Doğuş olarak değiştirilmişti

Bu kapsamda 2017 ve 2018 sezonunda toplam 24 milyon euroluk bir anlaşma yapılmıştı. Bu tutarın TL karşılığı ise 225 milyon liraya ulaşıyor. Aziz Yıldırım ile imzalanan anlaşmayla sarı lacivertli basketbol takımının adı Fenerbahçe Doğuş olarak değiştirildi.

Desteğini kesecek

İddiaya göre, gelecek yıldan sonra Doğuş Grubu, Fenerbahçe Basketbol Takımı'na verdiği sponsorluk desteğini sonlandırılacak. Şahenk'in Başkan Yıldırım'a bu durumu ilettiği, iki tarafından karşılıklı anlaştığı, bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığı belirtildi.

Haziran’da başkanlık seçimleri var

Öte yandan 2-3 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yapılacak. Başkan Yıldırım'ın rakibi ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç olacak.