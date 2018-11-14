Doğumlarda müdahale neden fazla?

Yapılan araştırmalar son 10 yılda doğumlara yapılan medikal müdahale oranının yüzde 10 bir artış olduğunu gösteriyor.

Güncellenme 14 Kasım 2018 12:22

Doğumu başlatmak için kullanılan medikal müdahale oranlarında son 10 yılda yüzde 10’luk bir artış olduğu görülüyor. Bunun nedeni ise 40 yaş üzeri veya aşırı kilolu bayanların doğum oranının artmasından kaynaklanıyor.

Neden müdahale gerekir?

Uzmanların normal durumlarda tavsiye ettiği doğum sürecinin sağlıklı bir şekilde kendiliğinden herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğal yolla devam edip, bebeğin dünyaya gelmesidir. Ancak bazı zaruri durumlarda doğumun başlatılması ve doğum sürecinin hızlandırılması için veya bebeğim rahimden medikal yolla çıkarılması için acil durumlar ortaya çıkabilir.