Doğumdan sonra bunları yaparsanız...

Heyecanla beklenen bebeğinizi 9 ay 10 gün sonra kucağınızı alırsınız peki ya sonra neler yapmak gerekir?

Güncellenme 08 Mart 2018 09:45

Bebeğini heyecanla kucağına almayı hayal eden anneler sonrası için endişe ve merak duyarlar. Uzman görüşlerine sağlıkla bebeğinize alışmak için adım adım neler yapmalısınız sizler için hazırlandı. Bu mutlu ve yorucu süreci değerlendirirken nasıl hareket etmek gerek? Tüm sorularınızın yanıtını bu yazıda bulabilirsiniz.

Lohusalık süreci

Doğum sonrası enfeksiyon riski olunan 6 hafta gibi bir süreyi kaplayan zaman dilimine lohusalık denir. Bu süreçte annenin gebelik sonrası vücudunun normale dönme sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte gözlemlenen 2 durum vardır ilki 10-15 günlük süreci kapsayan terleme süreci ve ikincisi lohusalık akıntısıdır. Bu dönemde meydana gelen akıntı başta koyu kırmızıdır zamanla kahverengi ve sarımtırak bir renk alır. 40-55 gün arası sürmektedir. Akıntı yoğun derecede bakteri barındırdığından sıkça pe değiştirmek sağlıklı olacaktır.

Yara bakımı

Epizyotomi, normal doğumlarda meydana gelen dikiş yarasıdır bu bölgenin temizliği son derece önemlidir. Şişlik ve ağrı azalamadan üzerine oturmayın simit yardımı ile üzerine oturun. Bu bölgenin temizliğini doktorunuzun anlattığı şekilde yapmalısınız. Sezaryen doğumlarda meydana gelen dikiş yaralarını da aynı şekilde doktorunuzun anlattığı şekilde yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Banyo

Lohusalık döneminde sık sık terlendiği için banyo yapmakta bir sakınca yoktur ancak banyo sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Saçınızın ilk temizleme suyunu göğüslere değmesini engelleyin enfeksiyon riski olduğundan sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmayabilir. Sezaryen de meydana gelen dikiş yaralarına 2 ay boyunca dokunmamaya özen gösterin ancak banyo suyun değmesinde bir mani yoktur.

Emzirme

İlk 7-10 gün içerisinde süt üretimi en üst düzeye ulaşır. Bebeğin yeme düzeni göğüs sağlığı açısından 10ar dakika iki göğüsünüzle de bebeğinizi emzirmeye özen gösterin. Anne karnında sizin kalp atışınıza ve sıcaklığınıza alışmış bebekler sizin yanınızda kendini güvende hissedecektir. Bu nedenle sıkça emzirmek sizin ve bebeğiniz için en uygun olanıdır. Göğüs yaralarının da önüne geçmek için emzirdikten sonra göğüs uçlarında iyileştirici merhem sürün emzirmeden önce ise su ile temizleyebilirsiniz.

Uyku düzeni

6-8 haftada bebeğinizi gece gündüz düzenine alıştırabilirsiniz. Bunu için yapmanız gereken geceleri düşük ışıkta sadece sizin önünüzü aydınlatacak şekilde olmalı. Sadece emzirme işlemini uygulayıp, konuşmalarınızı kısa ve sessiz olarak yapın. Gündüz ise şakalaşarak daha sesli şekilde konuşursanız bebeğiniz geceleri uyuyarak geçirecektir.

İlaç

İlaç kullanırken doktorunuza sormakta fayda olacaktır.