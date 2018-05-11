Doğu Perinçek'ten o habere yalanlama

Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayı Perinçek, Cumhuriyet'te yer alan "İnce'yi desteklemem" haberine tepki gösterdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 15:32

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet'in "Perinçek: İkinci turda İnce'ye destek vermeyiz" başlıklı haberine tepki gösterdi. Bahsi geçen haberde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin imza desteği çağrısının ardından 100 bin imza sınırını aşarak aday olma hakkı kazanan Doğu Perinçek, ikinci tura kalmaları halinde İnce'ye de Akşener'e de destek vermeyeceklerini açıkladığı belirtilmişti.

Haber gerçeği yansıtmıyor

Vatan Partisi, Cumhuriyet'in bu haberine tekzip metni yayımladı. Yapılan açıklamada, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ‘Doğu Perinçek, ikinci turda İnce’ye destek vermeyecek’ haberi gerçeği yansıtmadığı, Doğu Perinçek'in, herhangi bir partinin ya da adayın adını vererek destekleyeceğiz veya desteklemeyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Perinçek ne dedi?

Perinçek'in önce 2. turda birisini desteklemek gibi bir sorunu olmadığı vurgulanan tekzipte, kendisinin ilk iki aday içinde olacağı, ısrarla sorulan sorular üzerine: ‘Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz’ şeklinde bir açıklama yaptığını, bunun da Vatan Partisi'nin Türk milletine sunduğu programda yazdığı ifade edildi.