Doğu Perinçek'ten "15 vekil" hakkında açıklama!

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişini siyasi ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 17:26

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili hakkında açıklamalarda bulundu.

Perinçek, 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini bıraktığını, böyle bir olayda koyun sürüsüne bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götürülmeyeceğini belirtti.

Perinçek, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gereken 100 bin imzayı toplamak için zamanın olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir işareti ile 15 milletvekilinin parti değiştirmesine anlam veremediğini ifade eden Perinçek, "Koyun mu bu milletvekilleri? Burada bir siyasi ahlak var mı? 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?" dedi.

Milletvekillerinin liderlerinin dokunuşu ile orada oraya savrulduğunu iler süren Perinçek, vekillerin partilerini ve ideallerini bırakarak ayak oyunlarına alet olduğunu, bunun sormak bir durum olmadığını, vicdanlı insanların böyle bir dayatmaya boyun eğmeyeceğini söyledi.