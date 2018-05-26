Doğu Perinçek: Seçilirsem OHAL'i kaldırmam!

Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayı Perinçek, göreve gelmesi durumunda HDP'yi kapatacağını ve OHAL'i kaldırmayacağını söyledi.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 11:42

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk icraatının Suriye'deki rejim lideri Beşar Esad'ı çağırarak uçakta onu karşılayacağını ve OHAL'in kaldırılmasının artık mümkün olmadığını söyledi.

Mitingler son on gün yapılacak

Cumhuriyet'e konuşan Perinçek, seçime son on gün kala miting yapacağını, mitinglerin çok pahalı olduğunu, dört milyona yeni bir genel merkez binası aldıklarını, kaynaklarını sınırlı olduğunu, o yüzden mitingleri sona sakladıklarını ifade etti.

Suriye ile çözüm

Perinçek, Türkiye'nin düğümlediği bir Suriye olayı olduğunu, Esad'i Ankara'ya davet edeceğini, onu uçağın merdivenlerinde karşılayacağını, böylelikle Türkiye’nin İran, Rusya ve Çin ile ilişkilerinde anahtar rolü olan Suriye ile dostluğu inşa edeceğini, Çin yöneticileri ile görüşmeler yaptığını, herkesin Suriye'yi sorduğunu, Türkiye’nin ekonomik işbirliklerini aşmak açısından Suriye'nin anahtar durumunda olduğunu ve o kilidi açacaklarını belirtti.

Kürt sorununu nasıl çözecek?

Kürt sorununun silahla çözüleceğini belirten Perinçek, üç ay içinde Kandil’e beyaz bayrak çektireceklerini, çünkü İran ile işbirliği yapacaklarını, İran dostluğunun PKK ve YPG’yi bitirmek konusunda çok önemli olduğunu, 1990 sonrası Kürtçenin toplum hayatında serbestçe kullanılması ve demokratik haklar kazandığını, bunun artık Amerika sorunu olduğunu, Kürt halkını kazanmak gerektiğini söyledi.

Partisinin Kürt meseleleri konusunda kapatıldığını ve ben hapis yattığını belirten Perinçek, demokratik hakları kazandıklarını şimdi devlet kurma iddiasının kaldığını, Kürt devletinin olamayacağını, HDP'nin PKK örgütünün bir kolu olduğunu, göreve gelmeleri durumunda HDP’nin kapatılmasını isteyeceklerini ifade etti.

İkinci turda kimi destekleyecek?

Perinçek, ikinci tura kalacaklarını, bu nedenle ikinci turda birini desteklemek gibi bir sorunları olmadığını, bu OHAL döneminde olağanüstü çözüm olarak yöneteceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak yapmalarının mümkün olmadığını ama onu karşısında PKK ve HDP seçenekleri ile de birlik olmayacaklarını, zaten ittifaka kendilerini de almadıklarını, CHP ile görüştüklerini oraya alınmamalarının bir tek sebebi olduğunu, bunun nedeninin ABD, FETÖ, PKK ve HDP'ye karşı oluşları olduğunu, CHP içinde bir grup yönetici, ‘Amerika ile ilişkimizi bozarız, HDP ile beraber olamayız’ diye kendilerinin ittifakta olmasına karşı çıkacağını, onlarla ittifak yapanların kendileri karşısına alacağını, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapmak için uğraştıklarını, Kılıçdaroğlu’na ‘aday siz olun. HDP, Türkiye’nin önündeki sorun HDP ile terörü bitiremeyiz. HDP ile olmaz’ dediklerini, onların da bize ‘Sizinle olmaz’ dediğini aktardı.

OHAL’i kaldıracak mı?

OHAL'i kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Perinçek, Türkiye'nin savaş halinde olduğunu, ülkenin Amerika, İsrail ile Doğu Akdeniz ile cephe cepheye geldiğini, Amerikan 6. filosunu namlularının Türkiye’ye çevrilmiş durumda olduğunu, aynı zamanda terörle mücadelenin sonunu gelinmediğini, bu nedenle OHAL'in gerektiğini, Türkiye’de OHAL'in Meclis tarafından ilan edildiğini, kendi dönemlerinde OHAL'in sadece terörü bitirme ile sınırlı olacağını söyledi.

Erdoğan hakkındaki düşünceleri

Perinçek, seçimlerde Erdoğan'ın kaybedeceğini, sistemin artık bittiğini, sonuna gelindiğini, Erdoğan'ın Kemal Derviş sisteminin en gaddar uygulayıcı olduğunu, bu sistemle birlikte Erdoğan yönetiminin de son bulmuş durumda olduğunu, çözümsüz kaldıklarını ve yüzde 50'yi aşamayacaklarını ileri sürdü.