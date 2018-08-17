Doğu Perinçek ateş püskürdü! İflah olmaz vatansızlar

Doğu Perinçek, "Aynı gemide değiliz" diyenlere “Bir de iflah olmaz vatansızlar var” sözleri ile yüklendi.

Güncellenme 17 Ağustos 2018 14:48

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugünkü yazısında Türkiye’nin ekonomik bir savaş verdiğini, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının PKK ve FETÖ'yü korumak için olduğunu ileri sürdü.

Vatansız sahte solcular

Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı mücadele cephesinde yer aldığını belirterek, “Vatansız sahte solcu 'Tayyip Erdoğan karşıtlığı' perdesinin arkasına saklanarak ABD emperyalizminin cephesinde" diye yazdı.

ABD’nin FETÖ Gladyosu silahla ezildi

Türkiye’nin vatan savaşı verdiğini ifade eden Perinçek, bu savaş, 24 Temmuz 2015 günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD piyonu PKK'ya karşı silahlı harekâtıyla başladığını, 15-16 Temmuz 2016 gecesi Ankara ve İstanbul'da Türkiye-ABD savaşı yaşandığını, ABD'nin FETÖ gladyosunun darbe girişimi silahla ezildiğini belirtti.

Ekonomik vatan savaşı

Perinçek, vatan savaşının silahlı cephesi yanında bir de ekonomik cephesi olduğunu, savaşın aynı savaş olduğunu, ABD'nin ekonomik yaptırım ve uygulamalarının sonuç olarak PKK'yı ve FETÖ'yü koruma bağlamında olduğunu söyledi.

ABD güdümündeler

ABD'nin yönlendirdiği güçlerin Vatan Savaşına "Saray Savaşı" dediklerini belirten Perinçek, "Saray Savaşı" kampanyasına katılanların bir kesiminin özellikle Afrin Harekâtı’ndan sonra ABD güdümünde olduklarını anladıklarını ve tavırlarını düzelttiklerini yazdı.

“Bir de iflah olmaz vatansızlar var”

Perinçek, “Bir de iflah olmaz vatansızlar var. Bunlar, Türk Ordusuna ve Türk Polisine karşı PKK/PYD/YPG ve FETÖ cephesinde göreve devam ediyorlar. ABD'nin psikolojik harekâtlarındaki son görevlerini, "Aynı gemide değiliz" başlığı altında yapıyorlar” dedi.

Erdoğan düşmanlığı arkasında sığınanlar…

Arkasına saklandıkları perdenin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı olduğunu savunan Perinçek, “Saray savaşı yürüten" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı cephede olmadıklarını açıklayanlar olduğunu, Erdoğan düşmanlığının arkasına saklanarak bulundukları mevziiyi gizlemediklerini, çünkü yalnız Erdoğan'ın karşısında olmadıklarını, her olayda, her durumda, Türk Ordusunun, Türk Polisinin, Türk milletinin ve vatan Türkiye'nin karşısında cephe tuttuklarını ifade etti.

“Aynı gemideyiz” tartışması

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye hükümetinin başı olarak, 24 Temmuz 2015'ten bu yana Türk Ordusu, Türk Polisi, Türk milletiyle birlikte ABD emperyalizmine karşı mücadele ettiğini, günün gerçeğinin bu olduğunu, gerçeğin bugünün pratiğinde olduğunu, Erdoğan’ın vatan savaşında Türk milletiyle aynı gemide olduğunu, ABD emperyalizminin Erdoğan'ı hedef aldığını, "Aynı gemide değiliz" kampanyası yürütenlerin ise Türk milletiyle, Türk Ordusuyla, Türk Polisiyle aynı gemide olmadığını vurguladı.

ABD emperyalizminin cephesindeler

Gerçeklerin ortada olduğunu savunan Perinçek, Erdoğan Erdoğan’ın ABD'ye karşı mücadele cephesinde olduğunu, vatansız sahte solcuların "Tayyip Erdoğan karşıtlığı" perdesinin arkasına saklanarak ABD emperyalizminin cephesinde olduklarını, bugün Erdoğan’la birlikte ABD emperyalizmine karşı Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde olunduğunu, üçüncü bir geminin olmadığını, savaşlarda üç cephenin olmayacağını ifade etti.

“Vatansız takımı”

Perinçek yazısını şöyle tamamladı, “Ya Türkiye cephesindesin ya da ABD cephesindesin. PKK/PYD/YPG ile birlikte değil mi bu Vatansız takımı!”