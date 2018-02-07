Doğu Guta'da son iki günde korkutan bilanço

Zalim Esed rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor. Doğu Guta'da son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 23:35

Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti.

Bölgenin yarısı çocuklardan oluşuyor

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil binden fazla sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.