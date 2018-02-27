Doğu Guta'da siviller için 5 saatlik ateşkes ilan edildi

Rusya, Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramı sonrası Türkiye'nin de çağrısı ile günlük 5 saat ateşkesi ilan edildiğini açıkladı.

Güncellenme 27 Şubat 2018 11:00

Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan ve Esed rejimi ve müttefikleri tarafından kuşatma altına alınan Doğu Guta bölgesi için insani ateşkes uygulanacak.

Her gün 5 saat ateşkes

Dün Rusya'nın açıkladığı Doğu Guta'da her gün yerel saat ile 07.00-14.00 arasında insani ateşkes uygulanacağı açıklaması sonrası bu uygulamaya bugün geçildiği belirtildi.

Siviller hastaneye götürülecek

Tahmini olarak 350.000 sivil yaşadığı belirtilen bölgeye gıda ve sağlık malzemelerinin götürülmesi planlanıyor. Ayrıca hastanede tedavi görmesi gereken Doğu Gutalıların uygulanacak bu 5 saatlik ateşkes sırasında hastaneye götürülmesi planlanıyor.

Siviller için koridor oluşturulacak

Rusya yaptığı açıklamada, Ateşkesin her gün 5 saat süreceğini, bu kapsamda sivillerin geçişi için koridor oluşturulacağı ve Doğu Gutalıların abluka bölgesini terk etmeleri için fırsat verileceği de belirtildi.

Acil ateşkes çağrısı

BMGK'da hafta sonu yapılan oylamada kabul edilen bildiride ise Suriye genelinde 30 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı biliniyor.