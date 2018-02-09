Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı Son 43 günde ölenlerin sayısı 533'e yükseldi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 21:55

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da acı dinmiyor. 29 Aralık 2017'den bu yana geçen 43 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı 533'e yükseldi, yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.

Hastaların çoğu çocuklardan oluşuyor

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.