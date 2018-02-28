Doğu Ekspresi'nde akıl almaz olay

Son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Doğu Ekspresi'nde bir vagon dolusu kaçak göçmen yakalandı.

Güncellenme 28 Şubat 2018 12:42

Erzincan- Erzurum karayolunda yol kontrolü yapan Jandarma, Balaban Sarıkaya ve Karakaya köylerinde kalabalık bir grubun Erzincan yönüne doğru hareket ettiğini gördü. Bunun üzerine yapılan kimlik kontrolünde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu olduğu belirtilen 13'ü kadın, 6'sı çocuk 117 kişinin yasadışı olarak Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Kamyon ile kaçıyorlardı

Ağırlıklı olarak Afganistan uyruklu olan göçmenlerin 43 yaşındaki Aliekber T. yönetimindeki 04 AZ 019 plakalı kamyon ile getirildiğini öğrenen jandarma ekipleri Erzurum yönüne kaçmaya çalışan aracı kısa sürede yakaladı. Kamyon şoförü ve 117 kaçak yolcu gözaltına alındı.

Göçmenleri kaçıran şoför tutuklandı

Verdiği ifadede araç muayenesini yaptıracak kadar bile parası olmadığını bu işi para kazanmak için yaptığını belirten Aliekber T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir vagon kaçak göçmen

Gelişen bir başka olayda ise denetim yapan jandarma ekipleri Mercan beldesinde bulunan tren istasyonundan Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi trenine bindi. Bu sırada yolcular arasında kimlik kontrolü yapan ekipler, bir vagonda yer alan yolcuların tamamının yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Durumdan şüphelenen jandarma, Afganistan ve Pakistan uyruklu olan ikisi kadın 3'ü çocuk 40 kişiden oluşan bu grubun evraklarını inceledi. Yapılan incelemede gökmenleri kaçak olduğu ve sahte evrakla Türkiye'de seyahat ettikleri ortaya çıktı. Jandarma'nın evrakların düzenlendiği kurumu arayarak doğruluğunu teyit etmek istemesi üzerine tüm gerçekler ortaya çıktı. Ekipler kaçak göçmenleri trenden indirip gözaltına aldı.

Toplam 157 göçmen yakalandı

Her iki olayda da yakalanan toplam 157 kaçak göçmen, otobüslerle Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.