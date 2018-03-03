Doğu Ekspresi üniversiteli gence çarptı!

Üniversiteli gençlerin gözdesi olan Doğu Ekspresi bir gence çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Güncellenme 03 Mart 2018 11:38

Sabah saatlerinde meydana gelen olay Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi’nde oldu. Alınan bilgilere göre, makinist Bülent Ö .tarafından sürülen Doğu Ekspresi, tren raylarından karşıdan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi Samet Can Tanyeli’ye çarptı. Kazada ağır yara alan Tanyeli'ne trende seyahat eden sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken olayın yaşandığı bölgede halkın daha önce üst geçit talebinde bulunduğu ortaya çıktı.