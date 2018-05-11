Doğru Perinçek FETÖ'ye sahip çıktı

50 yıldır FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen Doğu Perinçek, örgüt üyelerinin malların el koymanın doğru olmadığı söyledi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 09:37

Vatan Partisi'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, idama mahkum edilen insanların bile cebindeki 25 kuruşun mirasçılarına verilmesi gerektiğini, FETÖ ile 50 yıldır mücadele eden biri olduğunu, FETÖ'cülerin mallarına el koyulamayacağını büyük bir cesaretle söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı yarışı için 100 bin imzayı tamamlayan Perinçek, imzaların kağıt üzerinde atılmadığını, kayaların üzerine oyulduğunu, göreve gelirse Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı görevden alacağını söyledi.

Perinçek, "Alırım, kesinlikle. Tabii… Bunu bana kimse sormadı, teşekkür ederim. Evet, Hulusi Akar’la artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işleyişini sağlıklı bir şekilde götüremeyiz" dedi.

FETÖ operasyonları hakkında da eleştiriler yapan Perinçek, “İdama mahkum olan adamın dahi cebinden 25 kuruş çıkarsa, o mirasçılarına verilir” ifadelerini kullandı.

Perinçek, kendisinin bir hukukçu olduğunu, FETÖ'cülerin malına el koyulamayacağını, böyle bir uygulamanın doğru olmayacağını, kendisinin FETÖ ile 50 yıldır mücadele ettiğini, bunu cesaretle söylediğini, kimsenin kendisine bu konuda laf edemeyeceğini belirtti.

Özel mülkiyet Anayasa’nın güvencesine dikkati çeken Perinçek, "Siz şimdi adamın fabrikasına yükleniyorsunuz, varsa suçu yargılarsın. Ama fabrika bir suç aleti değil. O fabrika suçla elde edilmiş bir servet değil. O fabrika ekonomik yollardan kazanılmış bir fabrika. Sen ona ‘FETÖ’cünün fabrikası’ diye el koyamazsın. ‘PKK’lının fabrikası’ diye el koyamazsın. Böyle bir hukuk sistemi olmaz. Bunu yaptığınız zaman, bütün iş adamlarında büyük bir korku oluşur. Ve burada büyük bir kaynak transferi de var. Dışarıdan para getirmeye çalışırken, dışarıya muazzam bir kaynak akışı oluyor" dedi.