Doğan Medya'da kimler topun ağzında?

Doğan Yayın Holding satıldıktan sonra gidecek isimlerim kim olduğu merak konusu oldu.

Güncellenme 21 Mart 2018 22:04

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı hakkında resmi ağızlardan açıklama geldi. Bu kapsamda Kanal D ve Hürriyet başta olmak üzere, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama gibi pek çok marka da beraberinde satıldı.

Hangi isimler topun ağzında?

Bu satış sonrası ise Doğan Yayın Holding'te hangi isimlerin gönderileceği merak konusu oldu. Bunların başında ise Kanat Atkaya, Şirin Payzın, İsmail Saymaz, Melis Alphan ve Ayşe Arman geliyor. Bu isimler Doğan'ın parası ile hakkıyla muhalefet yapmak yerine bel altı oyunlara başvurarak kötü bir muhalefeti tercih ediyorlardı.

Milliyet ve Vatan da satılmıştı

2011 yılında Demirören tarafından satın alınan Milliyet ve Vatan gazeteleri hızla çizgisini değiştirmişti. Hürriyet ve CNN Türk'te de bu isimlerin, yapılacak tenkisatların içinde olacağı biliniyor.