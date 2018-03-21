Doğan Medya Grubu, Demirören'e mi satıldı?

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşarak holding bünyesindeki tüm medya kuruluşlarını sattığı iddia edildi.

Güncellenme 21 Mart 2018 15:24

İddiaya gören Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vararak bünyesinde bulunan medya kuruluşlarının satışını gerçekleştirdi.

Satış 1.2 milyar dolara gerçekleşti

Hürriyet'ten alınan bilgide satışı yalanlayan olmadı. Bu satış akşam saatlerinde KAP'a bildirilecek. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı ise 1.2 milyar dolar.

Doğan ve Demirören anlaştı

Türkiye'nin en büyük medya grubunu elinde bulunduran Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

Başka bir sermaye grubu da işin içinde

Doğan Medya Grubu'nun bünyesinde; Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük bulunuyor. Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu iddia edildi.