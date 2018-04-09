Doğan Medya Grubu, Demirören'e devredildi!

Doğan Medya Grubu, Hürriyet binasında yapan devir teslim töreni ile Demirören ailesine devredildi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 11:40

Doğan Medya Grubu bugün resmen Demirören Holding'e devrediliyor. Devir teslim töreninde konuşan Aydın Doğan, önceki devirlerinde çok heyecanlandığını, o heyecanı bugün duymamak için çaba sarf ettiğini söylerken, Yıldırım Demirören ise büyük denizlere açılma sırasında bizde ifadelerini kullandı.

Tören Hürriyet binasında yapıldı

Bir süre önce satışı gerçekleşen Doğan Medya Grubu'nun devir teslim töreni Hürriyet binasında yapıldı.

Bu üçüncü oldu

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan, "Önceki devirlerde çok heyecanlanmıştım. Bugün o heyecanı duymamaya gayret ediyorum çünkü bu 3'üncü oldu. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" dedi.

Satış baskı altında yapılmadı

Konuşmasına devam eden Doğan, Demirören ailesi ile yakın bir ilişkisi olduğunu bu satışın herhangi bir baskı altında yapılmadığını ifade etti.

Kanunu devir yapılmadı

Doğan, Türk basınının amiral gemisini Demirören ailesine teslim ettiğini, Demirören uzun yıllar medyada yer almasını ve daha da ileri taşımasını dilediğini, kanuni devir süresinin henüz bitmediğini, şu anda sorumlulukların kendi üzerinde olduğunu, ay sonuna kadar hukuki sürecin tamamlanacağını belirtti.

“Büyük denizlere açılma sırası bizde”

Daha sonra konuşma yapan Yıldırım Demirören de basın sektöründe yeni olmadıklarını, kalıcı olanın kurumlar olduğunu ve bu kurumlara can verenlerin emekçiler ve gazeteciler olduğunu, satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeylerin yazıldığını, akıllarda çok soru olduğunu, bunların tek tek cevabının olmadığını, hep birlikte çözüleceğini, babası Erdoğan Demirören'in ‘ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' dediğini, şimdi büyük denizlere açılma sırasının kendilerinde olduğunu, bu yolculuğun hep birlikte yapılacağını söyledi.