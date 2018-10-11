Doğalgaz zamları sonrası yün iç çamaşırları satış patlaması yaptı

Son üç ayda doğalgaza yapılan üç ayrı zam sonrası vatandaş yün iç çamaşırlarına yöneldi.

Güncellenme 11 Ekim 2018 11:19

Doğalgaza son üç ayda üç kere art arda zan yapıldı. Bu durum karşısında vatandaş şimdiden tedbirini almaya başladı. Yün iç çamaşırı satışlarında artış başladı.

Bursa'da 25 yıldır yün içlik satan Naci Bağcı ise dükkanın camına, ''Satışlar iyi, astığımız afişle doğal gaz fiyatlarını düşüren donların bizde olduğunu belirtiyoruz” diye konuştu.

Yün iç çamaşırı satışları patladı

Kış öncesi doğal gaza yapılan zamlar yün iç çamaşırı satışlarını patlattı. Vatandaşlar bu kış doğalgaz sobalarının ve kombilerin düğmelerini kısmayı düşünürken, ısınmak için farklı yollara yöneldi.

"Doğalgaz faturalarını düşüren donlar burada"

Bursa'da 25 yıldır yün içlik satan Naci Bağcı ise dükkanın camına, "Doğalgaz faturalarını düşüren donlar burada" diye yazı astı. Kış öncesi işlerinin açılmaya başladığını ifade eden Naci Bağcı, "Kış yaklaşmaya başladı. İşlerimiz canlanmaya başladı. Satışlar iyi, astığımız afişle doğal gaz fiyatlarını düşüren donların bizde olduğunu belirtiyoruz. Yün içlikleri genelde üşüyenler, çok terleyenler ve sıyatik ağrıları olanlar tercih ediyor. Yün içliklerin takımı 140 lira, defolu olanlar ise 90 lira" dedi.