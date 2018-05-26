Doğal doğum için bunları yapın!

Anne adayları, bebeklerini doğal yöntemlerle kucağına almak istiyor ancak ne yapması gerektiğini bilmiyorsa uzmanlar sizin için yazdı...

Güncellenme 26 Mayıs 2018 13:09

Doğal doğum, herhangi bir medikal müdahaleye gerek duymadan yapılan doğuma denir. Doğumun gidişatını kolaylaştırmak için gerekli müdahaleler bazen hayati önem taşımaktadır. Ancak gereksiz yere yapılan uygulamalar ise doğal doğumun ilerleyişini bozmaktadır. Bebeğin ve annenin sağlığında gebeliğin ilerleyişinde herhangi bir sorun görünmüyorsa doğal doğumu denememek için bir sorun görülmemektedir.

Doğal doğum için yapılacaklar

Hazırlık eğitimi

Hastaneler ve çeşitli kurumlar doğuma hazırlık eğitimleri vermektedir. Belli aralıklarla organize edilen doğuma hazırlık eğitimlerine kaydolabilir ve bunlara katılabilirsiniz. Doğuma hazırlık eğitimlerine eş ile beraber gitmek daha sağlıklı olmaktadır.

Güvendiğiniz ekiple çalışın

Doğumunuzu evde yapmak istiyor ve bir ebe ile çalışmak istiyorsanız zaten doğal doğumu destekleyen bir ekibe sahipsinizdir. Ancak doğumunuzu hastanede yapacaksanız doktorunuzun doğul doğumu destekliyor olması önemlidir. Doktorunuzu bu yönde tercih edebilirsiniz. Doktorunuza ve hastanenize size gerekmedikçe medikal müdahale etmeyeceğine güveniyorsanız rahatlıkla doğal doğum yapabilirsiniz.

Sağlığınızı koruyun

Herhangi bir sağlık sorununuz olmasa bile bu dönemde beslenmenize ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. Hamilelik sürecinde gereksiz ve fazla kilo alımından kaçının. Bebeğiniz ve sizin için gerekli olan vitamin ve mineralleri doğal beslenme yollarından almaya özen gösterin ve sık ve küçük öğünler halinde yiyin.

Gevşemeyi öğrenin

Doğum rahim kasılmaları ile gerçekleşir sizin rahat bir doğum yapabilmeniz için tam tersiniz yapmanız gerekmektedir yani olabildiğince gevşemeniz gerekmektedir. Hamilelik sürecinde gereksiz gerginliklerden de kurtulmanız açısından gevşemeyi öğrenmeniz gerekir.

Su için

Hamilelik sürecinde vücudun suya ihtiyacı çoktur ve bu nedenle hamilelik sürecinde kendinizi doğuma hazırlarken su içemeye özen göstermek gerekir.

Pratik yapın

Doğum öncesi eğitim sırasında öğrendiğiniz gevşeme ve doğumu rahatlatan hareketleri nefes çalışmalarını bol bol pratik yapmanız sizin ve bebeğinizin sağlığı açısından önemli bir yöntemdir.

İlk aşamalarda evde olun

Doğum başladıktan sonra doktorunuzla ve ebenizle iletişime gein ve sıkıntılı bir durum yoksa hastaneye erkenden yerleşmek yerine bir müddet evde vakit geçirin. Ilık bir duş alın, yemek yiyin ve uyuma imkanınız varsa biraz uyuyun. Kasılmaların sıklığı arttığında doktora gidebilirsiniz.