"Do the shiggy" canından etti

"Do the shiggy" videosu çeken genç kadına hızını alamayan başka bir araç çarptı.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 10:38

Gençlerin sosyal medyadaki en büyük eğlencelerinde biri olan “Do the shiggy” akımı büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan ve dünya çapında ün kazanan akımın tehlikeli yönleri de bulunuyor.

Dans ederken başka bir araç çarptı

Sosyal medyadan yayılan son “Do the shiggy” videosuna göre, arabasından inerek müzik eşliğinde dans etmeye başlayan bir genç kadına hızını alamayan başka bir araç çarpıyor. Dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi.

Hülya Avşar da yapmıştı

“Do the Shiggy” akımına ünlü isimlerden biri olan Hülya Avşar da katılmıştı. Tatil yaptığı mekanda, hareket halindeki aracından inerek dans etmeye başlayan Hülya Avşar’ın aracını durduramadığı gözlenmişti.

Ceza ödeyecek

Bu görüntüler sonrası Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı vermişti. Başlatılan inceleme sonucu aracın şoför koltuğunda başka biri oturmuyorsa Avşar, 235 TL para cezası ödeyecek.

Do the shiggy akımı ne?

Sosyal medyada son zamanlarda hızla yayılan 'Do the shiggy' akımı, çok sayıda kullanıcı tarafından ilgiyle karşılandı. Hareket halindeki araçtan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı verildi. Bu akıma uyanlar hareket halindeki araçtan inip, müzik eşliğinde dans ediyor ve o anları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Akımın ortaya çıkma sebebi olarak ise Drake'in yeni şarkısı "In My Feelings" şarkısı olarak biliniyor.

"TheShiggyShow" adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akımın Türkiye'de de trend oldu.