Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler!

Tokat’ta yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Verir ve ilesi, Çukur dizisinden etkilenerek soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi.

Güncellenme 19 Şubat 2019 15:24

Tokat’ta yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Verir ile ailesi Show TV’de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisinden etkilenerek soy isimlerini Koçovalı olarak değiştirdi.

Soyadlarını Koçovalı olarak değiştirecekler

Evli ve iki çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı, Çukur dizindeki Koçovalı ailesinden etkilendiğini, bu nedenle soyadlarını değiştirme kararı aldığını, bu kapsamda 6 ay önce 'Verir' olan soyadını 'Koçovalı' olarak değiştirdiklerini, torunlarına da Yamaç isminin verileceğini belirtti.

Oğlu dizinin hayranıymış

Oğlunun kendisini aradığını ve nüfus idaresinde sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, ailecek Çukur dizisini çok severek izlediklerini, oğlunun diziden etkilendiğini, nüfus idaresine çağrıldıklarını, imza atıp soyadının değiştiğini, duyanların şaşırdığını belirtti.

Koçovalı, oğlunun dizinin fanı olduğunu, oğlunun yeni doğacak çocuğuna Yamaç koyacağını söyledi.