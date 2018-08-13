Diziden çıkarılan Deniz Çakır, arkadaşlarını sildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosundan kovulan Deniz Çakır, sinirini dizi setindeki arkadaşlarından çıkardı.

Güncellenme 13 Ağustos 2018 17:39

Deniz Çakır rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziden çıkarılınca hıncını Oktay Kaynarca dahil tüm dizi çalışanlarından aldı.

Uçankuş'un haberine göre, özel hayatındaki karışıklıklar nedeni ile yapımcı tarafından dizinin kadrosundan çıkarılan Deniz Çakır, dizi kadrosundan kovulması ile sonuçlanan olayın "Whatsapp Grubu" yüzünden patladığı ortaya çıkmıştı.

Deniz Çakır’ın diziden ayrıldığı haberlerinin yayılmasından sonra ilk açıklamayı en yakın arkadaşı Oktay Kaynarca yapmıştı. Kaynarca'nın ardından manidar bir paylaşım yapan Çakır, sosyal medya hesabından dizi ekibindeki arkadaşlarını ve Kaynarca'yı takipten çıkardı.