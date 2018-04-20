Diz kireçlenmesi artık ameliyatsız tedavi ediliyor!

Diz kireçlenmeleri ve kıkırdak yıkımı sorunları, Genvisc Gplus Gold sayesinde kolaylıkla, diz ameliyatlarına gerek kalmadan halledilebiliyor.

Güncellenme 20 Nisan 2018 15:28

Almanya’da biyoteknoloji alanında yatırımlar yapan Phibio GmbH şirketi, Dubai’de 22-24 Mart tarihinde gerçekleşen “ICJR MIDDLE EAST” Tıp Kongresi’nin ana sponsoru oldu.

Almanya’nın Frankfurt şehrinde kurdukları Phibio GmbH şirketi ile biyoteknoloji alanında patentli ürünleri ile ses getiren çalışmalara imza atan Türk girişimciler, “ICJR MIDDLE EAST”in önemli bir tıp etkinliği olduğunu ve bu etkinliğe ana sponsor olarak bölgedeki etkinliklerini artırmak istediklerini ifade ettiler.

Phibio GmbH CEO’su Sadrettin Dai ile “ICJR MIDDLE EAST” sonrasında sektörü konuştuk: “Genvisc Gplus Gold adlı doku rekonstrüksiyon materyalleri geliştiren Phibio GmbH firması Almanya’nın Frankfurt şehrinde kurulmuş olmakla birlikte Gebze’de de son teknolojiye sahip üretim üsleri kurmakta olan bir firma. Üretimin bir kısmını Gebze’ye kaydırarak ülkemize yatırımı artırmak istediklerini belirten Dai, dünya çapında ses getiren ürünlerimizin Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerinde daha aktif olması için ülkemize yatırımımızı yaptık ve yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek.”

ICJR Middle East hem bizim için hem de bölgedeki paydaşlarımız için önemli bir kongre, bu kongrede katılımcılardan yoğun ilgi görmemiz bizi gururlandırdı, bölgede faaliyetlerimize stratejik partnerliklere tüm hız devam edeceğiz.

Körfez ve Arap ülkelerindeki hekimlerin ilgisi yoğun

Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu ürünler “ICJR MIDDLE EAST” ile körfez ve Arap ülkelerinde de daha verimli bir şekilde tanıtılmış oldu. Hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği Genvisc Gplus Gold ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

Genvisc Gplus Gold sayesinde 1.-2. ve 3. derece osteoartrit (diz kireçlenmesi) tedavisi ameliyatsız yapılabiliyor.

Dünyada 40 yaş üstü insanlarda sıkça görülen diz kireçlenmeleri ve kıkırdak yıkımı sorunları Genvisc Gplus Gold ürünleri sayesinde kolaylıkla, diz ameliyatlarına gerek kalmadan halledilebiliyor.

Genvisc Gplus Gold, diz kireçlenmelerinin ve kıkırdak yıkımının başlangıcında, erken teşhis ve uygulama ile diz protezi ameliyatlarına gerek kalmadan tedaviyi desteklediği ve aynı zamanda kıkırdak harabiyetinin ileri seviyelerinde ise diz protezi ameliyatlarını belli dönemlerde ötelediği uzman hekimler tarafından yapılan klinik araştırmalarda onaylanmış. Protezlere gerek kalmadan kıkırdak harabiyetini durdurma ve hastalığın başlangıcında doku rekonstrüksiyonunu sağlamakta. Genvisc Gplus Gold doku rekonstrüksiyon materyalleri ile hastaların, protez ameliyatına gerek kalmadan diz kireçlenmesine bağlı ağrı ve hareket kısıtlılıklarından kurtulmaları hedeflenmiş durumdadır.