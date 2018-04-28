Diyete başladığına pişman oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısı pazardan aldığı marulun içinde çıkan kertenkeleyi paylaşınca olay oldu.

Güncellenme 28 Nisan 2018 12:51

Olay İstanbul'da meydana geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı diyete başladığını duyurdu. Bu kapsamda pazardan yaptığı alışverişte aldığı marulun içinden çıkan kertenkelegillerden olan Yeşilistan çıkınca adata şok yaşadı. Pazardan aldığı marulu poşetiyle buzluğa koyan talihsiz kadın, burada bir süre bekleyen poşeti salata yapmak için açan talihsiz kadın marulları yıkarken karşılaştığı manzara karşısında ne yapacağını bilemedi.

Bu sırada marulların arasında donmuş bir kertenkele fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, "Marulun içinden çıkan yaratık" diye paylaştı.

Yeşilistan nedir?

Kertenkeleler alt takımından özkertenkeleler familyasından tümüyle yeşil yahut yeşil egemen gövde rengi olan Lacerta türünden kertenkelelerin halk arasındaki ortak adı. Bu isim ile anılan tüm kertenkeleler bilimsel olarak tek bir familya adı olmayıp tümüyle gövde rengi bütünsel yeşil yahut yeşil rengin çok yoğun ana renk olduğu en iri ve uzun boy kertenkelelerdir. Yeşilistanların genel olarak temsilcisi Lacerta Viridis cinsi olup diğeri Lacerta trilineata'dır.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü: