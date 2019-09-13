Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısında 2 gözaltı

PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Güncellenme 13 Eylül 2019 12:02